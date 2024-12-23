Уровень стресса в финансовой системе Украины

Нацбанк заявил, что Индекс финансового стресса (ИФС) существенно снизился с сентября 2024 года. Регулятор добавил, что сейчас самой сложной является ситуация на валютном рынке. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Отчет о финансовой стабильности" НБУ.

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В Нацбанке добавляют, что ослаблению уровня стресса в финансовой системе помогла реструктуризация внешнего государственного долга в конце лета, а также соответствующее уменьшение доходности суверенных еврооблигаций. Кроме того, зафиксировали снижение и доходности гривневых ОВГЗ.

Что такое Индекс финансового стресса Это индикатор, который отражает уровень напряжения в финансовом секторе Украины. ИФС принимает значения от 0 до 1, где 0 – полное отсутствие напряжения и 1 – высокий уровень стресса.

В последние месяцы наиболее неблагоприятным вкладом в Индекс финансового стресса было сохранение умеренно высокого уровня валютного субиндекса из-за значительных объемов интервенций НБУ на валютном рынке. В центробанке добавляют, что значение субиндекса поведения домохозяйств постепенно улучшается. Этому способствует поступление средств на счета.

В Нацбанке добавили еще такие данные: