У Росії "зникло" понад 100 тонн золота

Росія все більше вичерпує свої ресурси. Про це свідчать останні дані про Фонд національного добробуту Росії.

Росія "загубила" понад 100 тонн золота

Запаси у Фонді національного добробуту Росії стають все меншими. Росія накопичила цей ресурс завдяки отриманню наддоходів від експорту нафти. Проте за останні роки операції, які пов'язані з цим фондом дедалі більше переходять у "тінь", пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Зверніть увагу Tesla стрімко втрачає один із найбільших ринків у світі, а Ілон Маск стає все "біднішим"

Зокрема, за підсумками 2024 року з Фонду національного добробуту Росії зникло понад 100 тонн золота. Дорогоцінний метал зник унаслідок угод, про які російський Мінфін нічого не повідомив у звітах про стан Фонду.

Згідно з останніми даними, станом на 1 січня 2025 року у Фонді зберігається 187,7 тонни золота. Для розуміння, рік тому обсяги золота оцінювали в 358,9 тонни. Це означає, що за рік запас дорогоцінного металу зменшився на 171,2 тонни, або 48%.

Золото з фонду вилучали майже кожного місяця протягом минулого місяця. Зокрема, відомо про такі дані:

Лютий – 0,9 тонни золота;

Березень – 23,2 тонни золота;

Квітень – 0,5 тонни золота;

Травень – 4,7 тонни золота.

Цікаво, що про продаж золота з Фонду російський Мінфін відзвітував лише один раз за рік. Це було в грудні, коли реалізували 58,9 тонни золота. Кошти отримані від угоди зарахували на "єдиний рахунок федерального бюджету з метою фінансування його дефіциту".