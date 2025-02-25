Россия "потеряла" более 100 тонн золота

Запасы в Фонде национального благосостояния России становятся все меньше. Россия накопила этот ресурс благодаря получению сверхдоходов от экспорта нефти. Однако за последние годы операции, связанные с этим фондом все больше переходят в "тень", пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В частности, по итогам 2024 года из Фонда национального благосостояния России исчезло более 100 тонн золота. Драгоценный металл исчез в результате сделок, о которых российский Минфин ничего не сообщил в отчетах о состоянии Фонда.

Согласно последним данным, по состоянию на 1 января 2025 года в Фонде хранится 187,7 тонны золота. Для понимания, год назад объемы золота оценивали в 358,9 тонны. Это означает, что за год запас драгоценного металла уменьшился на 171,2 тонны, или 48%.

Золото из фонда изымали почти каждый месяц в течение прошлого месяца. В частности, известно о таких данных:

Февраль – 0,9 тонны золота;

Март – 23,2 тонны золота;

Апрель – 0,5 тонны золота;

Май – 4,7 тонны золота.

Интересно, что о продаже золота из Фонда российский Минфин отчитался только один раз за год. Это было в декабре, когда реализовали 58,9 тонны золота. Средства полученные от сделки зачислили на "единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита".