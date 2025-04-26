В США та ОПЕК розповіли, чого очікувати від ринку нафти в 2025 році

Ринок нафти в останні місяці був у центрі уваги. Водночас експерти діляться новими прогнозами цін на нафту на 2025 рік.

Прогноз для нафти на 2025 рік

Міжнародного енергетичного агентства США заявило, що очікує сповільнення попиту на нафту у 2025 році. На думку експертів, цього року попит на нафту буде зростати найповільнішими темпами за 5 років, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Експерти додали, що прогнозують збільшення обсягів видобування нафти у США. Нагадаємо, що американці з 2018 року є світовим лідером за видобутком нафти.

В ОПЕК скорегували прогноз попиту на нафту у сторону зниження. Аналітики вважають, що у 2025 році попит на сировину зросте на 1,3 мільйона барелів на добу. Проте це на 150 тисяч барелів нафти на добу менше, ніж прогнозували раніше. При цьому додають, що в ОПЕК досить позитивний прогноз порівняно з іншими організаціями.

Цікаво, що у Росії готуються до ще більшого обвалу цін на нафту. Міністерство економічного розвитку Росії, очікує, що 2025 році середня ціна на найвідомішу марку російської нафти – Urals – буде коливатися на рівні 56 доларів за барель. Для розуміння, це буде найнижча ціна на російську нафту з часів пандемії, повідомляють російські ЗМІ.