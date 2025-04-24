Прогноз для нефти на 2025 год

Международного энергетического агентства США заявило, что ожидает замедления спроса на нефть в 2025 году. По мнению экспертов, в этом году спрос на нефть будет расти медленными темпами за 5 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Эксперты добавили, что прогнозируют увеличение объемов добычи нефти в США. Напомним, что американцы с 2018 года являются мировым лидером по добыче нефти.

В ОПЕК скорректировали прогноз спроса на нефть в сторону снижения. Аналитики считают, что в 2025 году спрос на сырье вырастет на 1,3 миллиона баррелей в сутки. Однако это на 150 тысяч баррелей нефти в сутки меньше, чем прогнозировали ранее. При этом добавляют, что в ОПЕК достаточно положительный прогноз по сравнению с другими организациями.

Интересно, что в России готовятся к еще большему обвалу цен на нефть. Министерство экономического развития России, ожидает, что 2025 году средняя цена на самую известную марку российской нефти – Urals – будет колебаться на уровне 56 долларов за баррель. Для понимания, это будет самая низкая цена на российскую нефть со времен пандемии, сообщают российские СМИ.