Варто пам'ятати, що для будь-якого фінансового ринку періодичні падіння є нормальним явищем. Сфера криптовалют – не виняток. Проте майже ніхто не очікував настільки різкої зміни динаміки на ринку цифрових валют. Більше про це – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Останні тенденції на ринку криптовалют

Йдеться і про суттєву кількість заморожених коштів, і ліквідацію крипто фірм, масові скорочення працівників та припинення інвестицій, які фіксували за останні пів року. Якщо говорити мовою цифр, то дані такі:

У серпні 2022 року виявили, що загальна капіталізація ринку криптовалют зменшилася на 2 трильйони доларів;

загальна капіталізація ринку криптовалют зменшилася на Тоді як з початку червня криптовалютні компанії звільнили понад 3 тисячі працівників, за даними Milan Fintech Summit;

Milan Fintech Summit; Вартість активів інвесторів, які знаходилися у розпорядженні фондів, зменшилася на 37%.

Загалом після масштабного падіння біткойна в травні 2022 року до 30 тисяч доларів за монету, більшість гравців були переконані, що цифрову монету вдасться втримати на цьому рівні, а біткойн знову почне дорожчати до позначки на рівні 60 – 70 тисяч доларів США. Мінімально найвідоміша цифрова монета коштувала 17 600 доларів, а пікова ціна була зафіксована на рівні 68 990 доларів, згідно з даними CoinDesk. На фоні цього все більше інвесторів почали виводити свої кошти, а хайпу стало в рази менше.

Що відбувається в Україні

Цікаво, що під час стрімкого осіннього обвалу біткойна, на українському ринку зафіксували протилежну динаміку. За даними Мінцифри, на той момент обіг криптовалюти в Україні дорівнював 1 мільярду гривень на добу.

Державний сектор також розвивається у цьому напрямку. Зокрема, Верховна Рада 17 лютого 2022 року ухвалила закон "Про віртуальні активи". Ринок набирав обертів і держава його підтримувала.

Однак, це був тільки початок процесу. Закон містив лише базові положення та принципи, у ньому не йшлося про легалізацію криптовалюти. Стати повноцінним платіжним засобом вона могла тільки після внесення певних змін до Податкового кодексу та ухвалення низки підзаконних актів,

– наголосив український підприємець та засновник YouTube каналу Money24 Антон Д’яченко.

Він також додав, що повномасштабна війна росії проти України призупинила цей процес й наша країна не отримала статус лідера в цьому секторі. Експерт виділив наступні моменти:

Україна мала шанс стати першою державою, яка дозволила б легально працювати й сплачувати податки від зароблених коштів на ринку криптовалют;

Були очікування, що Україна стане привабливим місцем для інвесторів багатьох компаній, які могли б тут здійснювати свою діяльність і сплачувати податки в наш держбюджет.

Останні тенденції зі світу криптовалют / Фото Pexels

Як війна росії вплинула на криптовалюти у світі та Україні

Згідно з Euronews, до початку повномасштабної агресії Україна була в першій трійці країн за обігом криптовалют. Після вторгнення кількість угод, укладених за день на світовому ринку криптовалют впала на 30%. Проте в цілому ринок від цього не сильно постраждав.

Варто додати, що фаза інвесторів-ведмедів, які активізуються під час падіння, почалася в кінці березня або на початку квітня. По суті, це була реакція ринку на очікування зростання біткойна. Річ у тому, що відсутність дій – це шлях до спаду ажіотажу, а також можливостей для заробітку, додав Антон Д’яченко.

Також вкрай важливо пам'ятати про те, що фондовий ринок неабияк впливає на динаміку криптовалют. Оскільки, після початку обвалу на різних фінансових ринках інвестори почали активно рятувати свої кошти. Найпершими постраждали саме цифрові активи, адже вони входять до категорії ризикових.

І, оскільки, ринок цінних паперів знаходився в стані корекції, то падав і криптовалютний. Але останній сезон звітності фондового ринку нещодавно завершився й дав хороші результати. Індекси ростуть, тому біткойн також знаходиться в висхідному тренді.

Водночас в Україні попит на криптовалюти тільки зростав. Серед головних факторів впливу – ризик інфляції гривні та заборона банків перераховувати іноземну валюту.

Завдяки цифровим активам можна було проводити платежі та зберігати активи в доларах. До того ж цю опцію активно почали використовувати благодійні фонди. Таким чином, вони збирали суттєві суми на допомогу.

Крім того, чимало криптовалютних бірж підтримали Україну. Вони збирали гуманітарну допомогу та кошти з допомогою своїх клієнтів.

За даними дослідження компанії Crystal, криптовалюта стала найпопулярнішим платіжним засобом у допомозі Україні. Станом на 12 травня загальна сума на підтримку України перетнула позначку у 125 мільйонів доларів.

Яка динаміка наразі домінує

Загалом цього літа ринок криптовалют пережив одне із наймасштабніших падінь. На сьогодні інвестори надають перевагу американському долару, який встановив новий рекорд за понад 20 років, а також золоту. Вони не надто активно вкладають кошти у ринки.

Річ у тому, що незрозуміло, як буде розвиватися ситуація з війною росії проти України, що це означатиме для всього світу. Водночас очікують, що цієї осені на ринку можуть зафіксувати позитивний рух. Все через США – одну з передових країн у багатьох сферах, зокрема:

технологіях,

стартапах,

криптовалютах.

Американський ринок, як правило, до кінця року виростає для того, щоб інвестори отримали свої дивіденди та інші виплати. На фоні цього біткойн також може зміцнити свої позиції.

Останні тенденції зі світу криптовалют / Фото Pexels

Актуальна ситуація в Україні

Щодо України, то протягом останніх двох років це був хаб для передових фахівців в області криптовалюти. Європа й великою мірою американські країни інвестували в Україну. Особливо в українські стартапи.

Повномасштабна війна багато змінила, адже чимало з них виїхали та змушені працювати за кордоном. Тож на ринку наразі фіксують стагнацію, а також намагаються спрогнозувати, що буде далі. За словами Антона Д’яченка, надходження інвестицій зупинилося, а ті гравці, які залишилися в Україні, шукають нові можливості та тенденції. Проте розробок немає, рух ринку не відчувається.

Найперше потрібно дочекатися завершення етапу стагнації та початку фази капітуляції на ринку криптовалют. Йдеться про сценарій, коли більшість інвесторів та інших гравців втомляться чекати та виведуть свої активи. Близько 70% учасників ринку, які зараз перебувають у позиції, хочуть вийти з ринку через негативні показники.

Їм доведеться вивести їх навіть із 50 – 70% збитків, щоб вберегти хоча б щось. Без такої капітуляції почати нову фазу набору позицій і росту на цю мить неможливо.