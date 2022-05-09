Масштабний розпродаж акцій у США на минулому тижні спричинив шаленство на ринку криптовалют. Це призвело до падіння вартості цифрових монет приблизно на 10%. Біткойн теж продовжує падати в ціні.

Варте уваги Відомі марки з кораблем з підписами Грибова, Кличка та Кулеби продадуть на аукціону: яка ціль

Новий обвал біткойна

У результаті біткойн впав в ціні до 32 650 доларів за монету. Це найнижча ціна найвідомішої криптовалюти у світі з липня 2021 року. З початку 2022 року цифрова монета торгувалася у досить вузькому діапазоні, намагаючись відновити свої цінові максимуми, які були зафіксовані наприкінці минулого року.

Нагадаємо, максимально вартість криптовалюти підіймалася до 68,990 доларів за монету. Рекорд зафіксували у листопада 2021 року. Тобто станом на 9 травня віртуальна монета втратила понад 50% від своєї пікової ціни.

До теми! На момент створення цього матеріалу вартість біткойна коливається на рівні 30 995 доларів за монету. Ринкова капіталізація цифрової монети становить 587,1 мільярда доларів, згідно з CoinDesk.

Знецінення криптовалют відбулося після того, як індекс Dow Jones Industrial Average втратив 5 травня понад 1000 пунктів, а Nasdaq впав на 5%. Це найгірші одноденні обвали з 2020 року. Індекси Dow і Nasdaq повторно впали у п’ятницю. Водночас Федеральна резервна система США підняла базову процентну ставку на 0,5% у відповідь на інфляційний тиск.

Щодо вартості інших цифрових монет, то ситуація наступна (дані CoinDesk):

Ethereum – 2259 доларів за монету;

за монету; Dogecoin – 0,106273 долара за монету;

за монету; Solana – 64,35 долара за монету.

Цікаво – Зеленський поговорив із Шарлем Мішелем: дивитися відео