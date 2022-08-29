Ринок криптовалют знову повернувся до падіння. Ціни на цифрові монети почали знецінюватися уже 5 сесію підряд. Капіталізація ринку криптовалют вкотре опустилася нижче позначки в 1 трильйон доларів. На сьогодні, цей показник зупинився на рівні 967,26 мільярда доларів, згідно з CoinMarketCap.

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Біткойн знову впав нижче важливого психологічного рівня

Флагман цього ринку – біткойн – впав в ціні до 19 871 долара за монету. Це на понад 71% менше у порівнянні з пікової ціною цифрової монети у листопаді 2022 року – майже 69 тисяч доларів. Востаннє віртуальна монета опускалася цього рівня у середині липня. За останній тиждень втратив 8% своєї вартості.

До теми! Для біткойна зафіксували неочікуваний рекорд. Йдеться про найбільшу кількість в історію так званих "сплячих" адрес біткойна, з якими роками не здійснювали жодних транзакцій.

Цікаво, що протягом останніх тижнів ціна біткойна стабілізувалася вище позначки у 20 тисяч доларів та продовжувала поступово зростати в ціні. Для прикладу, 15 серпня монета торгувала на ринку за ціною у 25 тисяч доларів, перш ніж знову опуститися нижче цього рівня на фоні очікувань про подальше посилення монетарної політики центрального банку США.

Таким чином, загалом ринок криптовалют втратив понад 2 трильйони доларів від своєї пікової капіталізації у понад 3 трильйони доларів. Позиції біткойна на момент створення цього матеріалу, згідно з CoinDesk:

ціна криптовалюти коливається на рівні 20 108 доларів за монету;

за монету; ринкова капіталізація цифрової монети становить 384,82 мільярда доларів.

Річ у тому, що криптовалюти визначають як ризикові активи. До цієї категорії також відносять фондовий ринок, а особливо компанії з технологічного сектору. Саме від цих активів часто відмовляються у першу чергу.