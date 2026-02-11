Коли насправді в Україні можуть легалізувати крипторинок

В Україні можлива легалізація крипторинку. Законопроєкт, щодо цих змін, технічно готовий уже на понад 90%. Фактично, наразі все залежить від парламенту.

У чому складнощі легалізації крипти в Україні?

Необов'язково цей законопроєкт можуть ухвалити у 2026 році, йдеться в інтерв'ю виконуючого обов'язки міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова виданню SPEKA.

Олександр Борняков Тимчасово виконуючий обов'язки міністра цифрової трансформації України Щоб запустити цей ринок, ми маємо деякі положення європейського регламенту MiCA відтермінувати. Якщо депутати встигнуть проголосувати закон у першій половині року, то всі підзаконні акти можуть встигнути прийняти.

Довідка: Законопроєкт базується на європейському регулюванні MiCA. Тобто – Markets in Crypto-Assets. Його створили ще у 2023 році, а запустили – у 2024.

Як каже Борняков, Мінцифра підтримує якомога швидкий запуск легального ринку віртуальних активів в Україні. Водночас країна втратила багато часу з 2020 року. Тому важливо, щоб:

на початку регулювання ринку крипти було ліберальним;

а частину положень MiCA, на думку Борнякова, потрібно відтермінувати.

Нагадаємо, розробляти законопроєкт, щодо легалізації крипти в Україні почали значно раніше. Уже у вересні 2025 року ВРУ зробила важливий крок до легалізації криптоіндустрії. Саме тоді було схвалено законопроєкт № 10225-д, який визначає правила оподаткування, звітності й державного контролю крипти, розповів нардеп Ярослав Железняк. Фактично, цим рішенням запустили в роботу Закон України "Про віртуальні активи".

Зауважимо, що його було підписано ще в березні 2022 року. Однак є важливий нюанс. Запрацювати закон зможе лише, коли ухвалять зміни до Податкового кодексу, відносно оподаткування таких активів.

Коли ринок крипти може бути легалізовано в Україні?