Когда на самом деле в Украине могут легализовать крипторынок

В Украине возможна легализация крипторынка. Законопроект, относительно этих изменений, технически готов уже более чем на 90%. Фактически, сейчас все зависит от парламента.

В чем сложности легализации крипты в Украине?

Необязательно этот законопроект могут принять в 2026 году, говорится в интервью исполняющего обязанности министра цифровой трансформации Александра Борнякова изданию SPEKA.

Читайте также Почему биткоин дешевеет до 60 – 70 тысяч долларов: эксперт назвал причины и когда ждать роста

Александр Борняков Временно исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Украины Чтобы запустить этот рынок, мы должны некоторые положения европейского регламента MiCA отсрочить. Если депутаты успеют проголосовать закон в первой половине года, то все подзаконные акты могут успеть принять.

Справка: Законопроект базируется на европейском регулировании MiCA. То есть – Markets in Crypto-Assets. Его создали еще в 2023 году, а запустили – в 2024.

Как говорит Борняков, Минцифра поддерживает скорейший запуск легального рынка виртуальных активов в Украине. В то же время страна потеряла много времени с 2020 года. Поэтому важно, чтобы:

в начале регулирования рынка крипты было либеральным;

а часть положений MiCA, по мнению Борнякова, нужно отсрочить.

Напомним, разрабатывать законопроект, по легализации крипты в Украине начали значительно раньше. Уже в сентябре 2025 года ВРУ сделала важный шаг к легализации криптоиндустрии. Именно тогда был принят законопроект № 10225-д, который определяет правила налогообложения, отчетности и государственного контроля крипты, рассказал нардеп Ярослав Железняк. Фактически, этим решением запустили в работу Закон Украины "О виртуальных активах".

Заметим, что он был подписан еще в марте 2022 года. Однако есть важный нюанс. Заработать закон сможет только, когда примут изменения в Налоговый кодекс, относительно налогообложения таких активов.

Когда рынок крипты может быть легализован в Украине?