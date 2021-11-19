Як фінтех зростає
За останній рік ринкова капіталізація публічних та приватних фінтех-компаній стрімко зросла. З одного боку їхньому розвитку сприяла пандемія коронавірусу, яка підвищила попит на різні онлайн-послуги. А з іншого боку інвестори, які хотіли заробити, масово вкладалися у фінтех-компанії, чим ще більше підвищували їхню вартість.
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Інвестор стверджує, що капіталізація деяких фінтех-компаній перевищує ринкову вартість банків:
- PayPal коштує 242 мільярди доларів, що вище, ніж ринкова капіталізація Wells Fargo або Citigroup.
- Square коштує майже 107 мільярдів доларів — більше, ніж U.S. Bancorp.
- Найдорожчою приватно компанією у світі є Stripe з оцінкою в 95 мільярдів доларів.
Якщо вимірювати традиційними, або навіть не дуже традиційними методами, багато цих компаній торгуються в 10 разів дорожче, ніж нормальні компанії торгувалися б з такими показниками,
— вважає Флауерс.
Однак, Флауерс все ще вважає, що в цьому секторі можна заробляти гроші, адже ринок має багато цікавих тенденцій та можливостей. Він рекомендує інвесторам зосередитися на компаніях у платіжному секторі, а не на кредитних компаніях.