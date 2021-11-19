Як фінтех зростає

За останній рік ринкова капіталізація публічних та приватних фінтех-компаній стрімко зросла. З одного боку їхньому розвитку сприяла пандемія коронавірусу, яка підвищила попит на різні онлайн-послуги. А з іншого боку інвестори, які хотіли заробити, масово вкладалися у фінтех-компанії, чим ще більше підвищували їхню вартість.

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Інвестор стверджує, що капіталізація деяких фінтех-компаній перевищує ринкову вартість банків:

  • PayPal коштує 242 мільярди доларів, що вище, ніж ринкова капіталізація Wells Fargo або Citigroup.
  • Square коштує майже 107 мільярдів доларів — більше, ніж U.S. Bancorp.
  • Найдорожчою приватно компанією у світі є Stripe з оцінкою в 95 мільярдів доларів.

Якщо вимірювати традиційними, або навіть не дуже традиційними методами, багато цих компаній торгуються в 10 разів дорожче, ніж нормальні компанії торгувалися б з такими показниками,
— вважає Флауерс.

Однак, Флауерс все ще вважає, що в цьому секторі можна заробляти гроші, адже ринок має багато цікавих тенденцій та можливостей. Він рекомендує інвесторам зосередитися на компаніях у платіжному секторі, а не на кредитних компаніях.

Хто такий Флауерс

64-річний Флауерс розпочав свою кар'єру в Goldman Sachs, перш ніж заснувати свою приватну інвестиційну компанію J.C. Flowers & Co в 1998 році. Найбільш відомий своєю роллю у фінансовій кризі 2008 року. Саме він допоміг консультувати Bank of America та Merrill Lynch щодо їхнього злиття. За даними Forbes, статок Флауерса – 1,2 мільярда доларів.