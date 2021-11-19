Как финтех растет

За последний год рыночная капитализация публичных и частных финтех компаний стремительно возросла. С одной стороны, их развитию способствовала пандемия коронавируса, которая повысила спрос на различные онлайн-услуги. А с другой стороны, инвесторы, которые хотели заработать, массово вкладывались в финтех-компании, чем еще больше повышали их стоимость.

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Инвестор утверждает, что капитализация некоторых финтех-компаний превышает рыночную стоимость банков:

PayPal стоит 242 миллиарда долларов, что выше, чем рыночная капитализация Wells Fargo или Citigroup.

Square стоит почти 107 миллиардов долларов – больше, чем US Bancorp.

Самой дорогой частной компанией в мире является Stripe с оценкой в ​​95 миллиардов долларов.

Если измерять традиционными, или даже не очень традиционными методами, многие компании торгуются в 10 раз дороже, чем нормальные компании торговались бы с такими показателями,

— считает Флауэрс.

Однако Флауэрс все еще считает, что в этом секторе можно зарабатывать деньги, ведь у рынка много интересных тенденций и возможностей. Он рекомендует инвесторам сосредоточиться на компаниях в платежном секторе, а не на кредитных компаниях.