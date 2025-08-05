На скільки Hugo Boss підвищить ціни?

Як повідомив фінансовий директор Ів Мюллер, компанія має намір внести помірне коригування цін на колекції весни 2026 року. Виняток становитиме Китай, де попит на продукцію Hugo Boss особливо низький – там ціни залишаться незмінними, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Рішення про підвищення цін було прийнято слідом за аналогічними кроками інших компаній, включаючи Adidas, Hermеs International, і Nike, які раніше вже збільшили вартість своєї продукції в США.

Я вважаю, що ми діяли досить стримано. За останні чотири-п'ять років динаміка цін була дуже помірною,

– зазначив Мюллер.

За його словами, компанія продовжує робити акцент на оптимальному співвідношенні ціни та якості.

Чому Hugo Boss підвищить ціни?

Частка американського ринку в загальному обсязі продажів Hugo Boss становить близько 15%, що нижче, ніж у багатьох конкурентів.

При цьому приблизно половина продукції, що реалізується в США, постачається з Європи, зокрема з Туреччини, на імпорт з якої США ввели 15-відсоткові мита.

Цікаво! На Китай припадає менше ніж 5% постачань.

Після публікації фінансової звітності за другий квартал, яка перевершила очікування, акції Hugo Boss виросли на 0,4% Компанія також підтвердила річний прогноз.

Очевидно, що прихильність Boss до цінової дисципліни стає важливим захисним фактором в умовах зростаючої тарифної та макроекономічної невизначеності,

– заявили в аналітичній записці експерти Jefferies.

Генеральний директор Деніел Грідер, який переорієнтував бренд на молодшу аудиторію, прагне забезпечити його подальше зростання шляхом жорсткого контролю витрат.

Однак реалізація стратегії модернізації торік постала перед труднощами через скорочення споживчих витрат на ключових ринках.