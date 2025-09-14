В декількох областях України: де ховаються різкісноземельні метали
- В Україні рідкісноземельні метали зосереджені в Житомирській, Черкаській областях та Східному Приазов'ї.
- В цих регіонах знайдено поклади скандію, ітрію, ітербію, цирконію тощо.
Рідкісноземельні метали є важливими для оборонної промисловості та високих технологій. В Україні найбільше таких металів у 2 областях та в регіоні Східного Приазов’ї.
Де в Україні є рідкісноземельні метали?
Як розповіла завідувач відділу корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України Олена Ремезова, в Україні є значні поклади рідкісноземельних металів, які зосереджені в Житомирській, Черкаській областях та Східному Приазов'ї, передає 24 Канал з посиланням на РБК-України.
- На Житомирщині та Черкащині зустрічається скандій у титан-носіях та відходах уранового виробництва.
Наприклад, Пержанське родовище, що на Житомирщині, містить ітрій і ітербій, а Ястребецьке – циркон, флюорит і метали групи лантаноїдів.
Натомість в Петрово-Гнутівському родовищі, що на Черкащині, знайдено багаті поклади паризиту – рідкісного мінералу з церієм, а в Новополтавському – апатиту з ітрієм, самарієм, тербієм, європієм тощо.
- Водночас Східне Приазов'я є одним із найперспективнішим щодо рідкісноземельних металів – регіон включає північні частини Донецької та Запорізької областей, а також сусідні райони, що входять до Азовського моря.
Відомо, що тут розташовані Мазурське та Азовське родовища, де є цирконій, лантан, цезій та неодим.
Які метали входять до рідкісноземельних
В групу рідкісноземельних металів входять 17 елементів, зокрема важкі та легкі лантаноїди й скандій. Такі метали є не вкрай рідкісними, але їхній видобуток доволі ускладнений.
