В нескольких областях Украины: где скрываются редкоземельные металлы
- В Украине редкоземельные металлы сосредоточены в Житомирской сосредоточены в Житомирской, Черкасской областях и Восточном Приазовье.
- В этих регионах найдены залежи скандия, иттрия, иттербия, циркония и др.
Редкоземельные металлы важны для оборонной промышленности и высоких технологий. В Украине больше всего таких металлов в 2 областях и в регионе Восточного Приазовья.
Где в Украине есть редкоземельные металлы?
Как рассказала заведующая отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Елена Ремезова, в Украине есть значительные залежи редкоземельных металлов, которые сосредоточены в Житомирской, Черкасской областях и Восточном Приазовье, передает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.
Читайте также Самый дорогой в мире: грамм этого металла стоит более 2 тысяч долларов
- В Житомирской и Черкасской областях встречается скандий в титан-носителях и отходах уранового производства.
Например, Пержанское месторождение, что на Житомирщине, содержит иттрий и иттербий, а Ястребецкое – циркон, флюорит и металлы группы лантаноидов.
Зато в Петрово-Гнутовском месторождении, что на Черкасщине, найдены богатые залежи паризита – редкого минерала с церием, а в Новополтавском – апатита с итрием, самарием, тербием, европием и тому подобное.
- В то же время Восточное Приазовье является одним из самых перспективных в отношении редкоземельных металлов – регион включает северные части Донецкой и Запорожской областей, а также соседние районы, входящих в Азовское море.
Известно, что здесь расположены Мазурское и Азовское месторождения, где есть цирконий, лантан, цезий и неодим.
Какие металлы входят в редкоземельных
В группу редкоземельных металлов входят 17 элементов, в частности тяжелые и легкие лантаноиды и скандий. Такие металлы не являются крайне редкими, но их добыча довольно сложная.
Какие цены на металлолом в Украине в августе?
В соответствии с типом металла, а именно черный и цветной, состояния металла и уровня чистоты, цена в Украине колеблется. Кроме того, чем меньше посторонних примесей, тем выше цена.
В августе средние цены на лом были такими: черные металлы – 3,5 – 6 гривен за килограмм, медь – 270 – 340 гривен за килограмм, а латунь – 170 – 200 гривен за килограмм.