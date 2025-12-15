Насправді російські приарктичні запаси рідкісноземельних елементів, нафти і газу контролює всього 3 людини. Наразі, як відомо, цей сектор "тримають" Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв.

Що відомо про російський приарктичний сектор?

Колись, як відомо, арктичний сектор контролювали голова Морської колегії Росії Микола Патрушев та його син Андрій Патрушев. Проте зараз ситуація змінилась, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

Наразі приарктичні запаси ділять між собою:

перший заступник керівника Адміністрації президента Росії Сергій Кірієнко – увесь процес відбувається через "Росатом", таким чином урядовець, фактично, здійснює контроль Північного морського шляху;

президент державного нафтового підприємства "Роснефть" Ігор Сєчін – саме ця компанія контролює суднобудівельний завод "Звезда" у Приморському краї (це підприємство, фактично, є монополістом з виробництва криголамів);

а також – очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Він (Дмітрієв – 24 Канал) намагається перехопити контроль над цінними родовищами рідкісноземельних елементів. Позиціонує себе як ключовий гравець, розкручуючи проєкти на кшталт Арктичного інвестиційного фонду. За цим стоїть задача – спробувати якнайдорожче "продати" Арктику іноземним інвесторам,

– наголосило джерело у розвідці.