Правда шокирует: эта тройка контролирует российские приарктические запасы редкоземельных элементов
- Российские приарктические запасы редкоземельных элементов, нефти и газа контролируют Сергей Кириенко, Игорь Сечин и Кирилл Дмитриев.
- Кириенко контролирует Северный морской путь через "Росатом", Сечин руководит "Роснефтью", которая имеет монополию на производство ледоколов, а Дмитриев пытается привлечь иностранные инвестиции через Арктический инвестиционный фонд.
На самом деле российские приарктические запасы редкоземельных элементов, нефти и газа контролирует всего 3 человека. Сейчас, как известно, этот сектор "держат" Кириенко, Сечин и Дмитриев.
Что известно о российском приарктическом секторе?
Когда-то, как известно, арктический сектор контролировали председатель Морской коллегии России Николай Патрушев и его сын Андрей Патрушев. Однако сейчас ситуация изменилась, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".
Сейчас приарктические запасы делят между собой:
- первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко – весь процесс происходит через "Росатом", таким образом чиновник, фактически, осуществляет контроль Северного морского пути;
- президент государственного нефтяного предприятия "Роснефть" Игорь Сечин – именно эта компания контролирует судостроительный завод "Звезда" в Приморском крае (это предприятие, фактически, является монополистом по производству ледоколов);
- а также – глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Он (Дмитриев – 24 Канал) пытается перехватить контроль над ценными месторождениями редкоземельных элементов. Позиционирует себя как ключевой игрок, раскручивая проекты вроде Арктического инвестиционного фонда. За этим стоит задача – попытаться как можно дороже "продать" Арктику иностранным инвесторам,
– отметил источник в разведке.
Нужно понимать, что Россия сейчас пытается установить юридический и фактический контроль над Северным морским путем. Это и неудивительно, ведь именно на территории Арктики, как сообщает СВРУ:
- генерируется примерно 10% от ВВП России;
- именно на этой территории добывается примерно – 18% нефти;
- а также 90% природного газа, 100% алмазов, 90% никеля и кобальта.
Интересно! Именно на указанной территории происходит добыча 60% меди России.
Что важно знать о деятельности России в приарктической зоне?
Как известно, Кремль сейчас пытается реализовать проект "Северного морского пути". Фактически, это альтернативный торговый маршрут, соединяющий Европу и Азию через Арктику.
К тому же Россия пытается развивать и использовать свои ресурсы. Речь идет именно приарктические запасы редкоземельных элементов. Сейчас Кремль сталкивается с рядом проблем в этом секторе. Дело в том, что, чтобы развивать эту отрасль, Москве нужны финансовые ресурсы, а также – технологии.