Сколько стоит копейка 1994 года

Некоторые монеты можно очень выгодно продать. Это касается и монет с номиналом 1 копейка, которую выпустили в 1994 году, пишет 24 Канал со ссылкой на портал "Монеты-ягодки".

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Монеты 1994 года очень ценят, поскольку они входили в банковский годовой набор. Это означает, что их достаточно сложно найти в обращении. К тому же тираж монеты был достаточно ограниченным.

Монета 1994 года / Скриншот с портала "Монеты-ягодки"

Эксперты также указали, что годовые наборы с 1 копейкой 1994 года находят очень редко. По их словам, монеты раскупили коллекционеры. К тому же отдельно эти монеты не продают. Как результат, за 1 копейку 1994 года готовы платить от 3 500 до 8 тысяч гривен.

Напомним, что, что самая дорогая монета в мире стоит почти 19 миллионов долларов. Это монета Double Eagle, которую США отчеканили в 1933 году. Номинал монеты – 20 долларов.