Як з'явилася монета на "26 центів"

Незвичайна американська монета, яку колекціонери жартома називають "26 центів", викликала неабиякий інтерес на аукціоні GreatCollections. Як повідомляє спеціалізоване видання The Reading Room, під час торгів учасники зробили 44 ставки, а остаточна ціна з урахуванням комісії сягнула 16 962,50 долара.

Рідкісний екземпляр з'явився внаслідок виробничої помилки у 2000 році. На вже викарбуваній монеті у 25 центів, присвяченій американському штату Нью-Гемпшир, випадково відтиснули зображення одноцентовика з портретом Авраама Лінкольна.

Так на поверхні збереглися елементи оформлення обох грошових знаків, що й стало причиною появи незвичайної назви серед колекціонерів, хоча офіційно в США номіналу у 26 центів немає.

До того ж монета гарно збереглася – фахівці Professional Coin Grading Service (PCGS) присвоїли лоту оцінку MS-65, яка свідчить про високу якість поверхні та відсутність значних пошкоджень.



Фото ауціону GreatCollections

Нагадаємо, а от у 2021 році на аукціоні Sotheby's за рекордні 18,9 мільйона доларів продали найдорожчу монету у світі – "Подвійного орла" 1933 року номіналом 20 доларів. Цікаво, що він так і не потрапив у обіг, адже майже весь тираж переплавили після відмови США від золотого стандарту. Наразі це єдиний екземпляр випуску, який законно може перебувати у приватній власності.