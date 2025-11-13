Чому США більше не хочуть карбувати пенні?
12 листопада на Монетному дворі США у Філадельфії урочисту викарбують останні пенні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.
Зверніть увагу! Церемонія пройде за участі міністра фінансів Скотта Бессента та скарбника Брендона Біча.
Рішення по карбування пенні готувалося ще з лютого. Тоді Трамп доручив Монетному двору припинити виробництво цієї монети. Станом на зараз, аби виготовити один пенні необхідно майже 4 центи.
Що варто знати про пенні зараз?
- Перше пенні було викарбувано у 1787 році, зазначає CNN. Його прототипом був фугіо-цент. Розробку такої монети приписують Бенджаміну Франкліну
- Теперішня форма пенні з'явилась уже у 1909 році. Саме на ній розмістили зображення президента Авраама Лінкольна.
- Мінфін США наголошує, що в обігу перебувають 114 мільярдів пенні. Проте практичного значення в теперішній час вони майже не мають.
Що ще важливо знати про валюту зараз?
ЄЦБ вирішив вивести з обігу 500 євро. Цей процес відбувається поступово. Зараз 500 євро ще можна вільно використовувати для розрахунків. Рішення про виведення з обігу цієї банкноти ухвалили не просто так. Річ у тім, що саме цю купюру найчастіше підробляють.
В Україні обмін незначно пошкодженої валюти відбувається за стандартною процедуриою. А ті купюри, які мають ознаки значного зношення передаються на інкасо (ця процедура відбувається за тарифами фінустанови).