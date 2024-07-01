Йдеться про динаміку на Паризькій фондовій біржі, курс євро та коливання європейських акцій. Загалом інвестори та трейдери оцінюють результати першого туру виборів.

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Як відрегували фінансові ринки на вибори у Франції

У понеділок, 1 липня, акції французьких компаній зросли. Схожу динаміку демонструє євро. Цьому сприяли результати виборів, які свідчать, що ультраправі все таки ультраправі завдадуть серйозної поразки президенту Франції Еммануелю Макрону, проте не отримають абсолютної більшості в парламенті. Більше про результати виборів у Франції – читайте тут.

Нагадаємо, що другий тур парламентських виборів у Франції пройде 7 липня.

У результаті Індекс CAC 40, який включає найбільші компанії на Паризькій біржі, зріс на 2,7% на відкритті торгів. Пізніше ситуація на ринку трохи змінилася, що призвело до сповільнення зростання індексу до 1,5%.

До теми! У другій половині червня Паризька фондова біржа втратила статус найбільшого ринку цінних паперів в Європі через політичні потрясіння в країні. Цей статус належав Парижу два роки.

Банківські акції, які вважають індикатором економіки, зафіксували приріст на біржі. Зокрема, цінні папери Societe Generale зросли на 4,3%, а Credit Agricole та BNP Paribas – на 3,8% та 3,4% відповідно. Нагадаємо, що французькі банки зафіксували серйозні втрати після оголошення позапланових парламентських виборах.

Євро також позитивно відреугувало на результати першого туру виборів у Франції. Єдина валюта Єврозони продемонструвала найкращі результати проти долара США за понад два тижні. Також Індекс Stoxx 600, зріс на 0,45% до середини ранкових торгів, відновлюючи свої позиції від попередніх втрат.