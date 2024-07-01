Речь идет о динамике на Парижской фондовой бирже, курс евро и колебания европейских акций. В целом инвесторы и трейдеры оценивают результаты первого тура выборов.

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Как отрегулировали финансовые рынки на выборы во Франции

В понедельник, 1 июля, акции французских компаний выросли. Похожую динамику демонстрирует евро. Этому способствовали результаты выборов, которые свидетельствуют, что ультраправые все же ультраправые нанесут серьезное поражение президенту Франции Эмманюэлю Макрону, однако не получат абсолютного большинства в парламенте. Больше о результатах выборов во Франции – читайте здесь.

Напомним, что второй тур парламентских выборов во Франции пройдет 7 июля.

В результате Индекс CAC 40, который включает крупнейшие компании на Парижской бирже, вырос на 2,7% на открытии торгов. Позже ситуация на рынке немного изменилась, что привело к замедлению роста индекса до 1,5%.

К теме! Во второй половине июня Парижская фондовая биржа потеряла статус крупнейшего рынка ценных бумаг в Европе из-за политических потрясений в стране. Этот статус принадлежал Парижу два года.

Банковские акции, которые считают индикатором экономики, зафиксировали прирост на бирже. В частности, ценные бумаги Societe Generale выросли на 4,3%, а Credit Agricole и BNP Paribas – на 3,8% и 3,4% соответственно. Напомним, что французские банки зафиксировали серьезные потери после объявления внеплановых парламентских выборов.

Евро также положительно отреагировало на результаты первого тура выборов во Франции. Единая валюта Еврозоны продемонстрировала лучшие результаты против доллара США за более чем две недели. Также Индекс Stoxx 600, вырос на 0,45% к середине утренних торгов, восстанавливая свои позиции от предыдущих потерь.