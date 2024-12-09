Акції будівельних компаній в Туреччині стрімко зросли в ціні

Цінні папери низки будівельних компаній у Туреччині почали дорожчати на фондовому ринку на тлі новин про крах режиму Башара Асада в Сирії. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Інвестори припускають, що турецькі компанії будуть відігравати важливу роль у відбудові Сирії, яка серйозно постраждала за правління Асада.

До теми! Світовий банк оцінив збитки для міст та промисловості Сирії за час громадянської війни, яка почалася у 2011 році, в 11,4 мільярда доларів.

Наразі відомо, що цінні папери виробника сталі Isdemir зросли в ціні на 10%. Аналогічну динаміку демонструють акції компаній, які виробляють цемент, – Limak Dogu Anadolu Cimentо та Cimsa. Крім того, акції компанії Oyak Cimento, яка належить Пенсійному фонду турецької армії, додали в ціні 9,9%.