Акции строительных компаний в Турции стремительно выросли в цене
Ценные бумаги ряда строительных компаний в Турции начали дорожать на фондовом рынке на фоне новостей о крахе режима Башара Асада в Сирии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Инвесторы предполагают, что турецкие компании будут играть важную роль в восстановлении Сирии, которая серьезно пострадала при правлении Асада.
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Сейчас известно, что ценные бумаги производителя стали Isdemir выросли в цене на 10%. Аналогичную динамику демонстрируют акции компаний, которые производят цемент, – Limak Dogu Anadolu Cimentо и Cimsa. Кроме того, акции компании Oyak Cimento, которая принадлежит Пенсионному фонду турецкой армии, прибавили в цене 9,9%.