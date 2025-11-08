Хто на вершині крипторинку: Bitcoin, Ethereum чи нові гравці
- Bitcoin залишається лідером криптовалют з ринковою капіталізацією, а Ethereum займає друге місце.
- У десятку лідерів за ринковою капіталізацією також входять Tether, XRP, BNB, Solana, USDC, TRON, Dogecoin та Cardano.
Одним із ключових показників сили криптовалюти є ринкова капіталізація. Відтак незважаючи на коливання ринку, біткойн утримує статус лідера за рейтингом, водночас друге місце посідає ефір.
Які валюти лідирують за ринковою капіталізацією?
За останніми даними Digitcoin, у рейтингу криптовалют за ринковою капіталізацією традиційно лідирує Bitcoin (BTC), передає 24 Канал.
Ринкова капіталізація найпопулярнішої криптовалюти становить понад 2 трильйони доларів, а ціна за монету станом на момент написання тексту становить понад 101 тисяча доларів, за даними CoinMarketCap.
Що показує рейтинг за ринковою капіталізацією: такий список означає загальну вартість монет криптовалюти, які зараз перебувають в обігу. Таким чином, чим вища ринкова капіталізація, тим більший показник масштабу криптовалюти на ринку.
- На другому місці перебуває Ethereum (ETH), тобто ефір, з капіталізацією в понад 403 мільярди доларів. Ціна орієнтовно становить 3,3 тисячі доларів.
- Третє місце належить Tether (USDT) з капіталізацією в понад 183 мільярди доларів. Ціна монети прив'язана до долара, тому коливається орієнтовно від 0,99 до 1 долара.
- Четверте місце – XRP (XRP) з капіталізацією в 133,77 мільярда доларів. Вартість за монету понад 2 долари.
- BNB (BNB) посідає п'яте місце з ціною за монету в майже 967 доларів. Ринкова капіталізація становить 130,80 мільярда доларів.
- На шостому місці – Solana (SOL) з капіталізацією в майже 87 мільярдів доларів. Ціна за монету – 157,5 долара.
- Сьоме місце – USDC (USDC) (понад 75 мільярдів доларів). Ситуація щодо ціни за монету, як і з криптовалютою Tether, де вартість прив'язана до долара.
- Восьме місце належить TRON (TRX) з 27 мільярдами доларів капіталізації. Монета валюти всього коштує 0,28 долара.
- Дев'яте місце – Dogecoin (DOGE) з капіталізацією в 25 мільярдів доларів. Вартість монети становить 0,16 долара.
- Замикає рейтинг на десятому місці за ринковою капіталізацією Cardano (ADA) з 19,50 мільярдами доларів ринкової капіталізації. Ціна криптовалюти за монету – 0,55 долара.
Що відбувалося з ціною Bitcoin?
Нещодавно найпопулярніша валюта обвалилася до показника, що нижче анід 100 тисяч доларів. Це відбулося вперше з червня цього року. Втім згодом вартість біткойна відновилася до понад 101 тисячі доларів.
Таке падіння могло бути наслідком котирувань компанії, пов'язаних з майнінгом. Інвестори зафіксували збитки, а інтерес до сектору знизився.
Як спрогнозував для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, якщо на ринку надалі триватиме тенденція на спад, то потенціал падіння Bitcoin може навіть становити 70 – 75 тисяч доларів за монету. Але це не скасовує того, що потім валюта може відновитися.