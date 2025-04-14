У Трампа прогнозують зниження цін на енергоносії

Міністр енергетики Кріс Райт заявив, що ціни на енергоносії під час другого президентського терміну Дональда Трампа будуть нижчими, ніж були за президентства Джо Байдена. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Водночас чиновник відмовився під час брифінгу в Ер-Ріяді, що в Саудівській Аравії, вказувати конкретні цінові орієнтири. Нагадаємо, що в адміністрації Байдена були досить складні відносини з саудитами.

Важливо! Одна з головних причин – це відмова Саудівської Аравії збільшити обсяги видобування нафти та знизити ціни для боротьби з інфляцією. Ціни на нафту в 2017 – 2021 роках в середньому торгувалися на рівні 83 доларів за барель.

Кріс Райт відмовився коментувати поточну ситуацію з цінами на ринку, як і давати прогнози. Станом на 14 квітня ціни на нафту зростають, тоді як минулий тиждень еталонні бренди нафти зафіксували суттєвий спад. Проте він заявив, якщо знизити бар'єри для інвестицій, розвивати інфраструктуру, то постачання енергоносіїв буде дешевшим.