Revolut став другим найдорожчим банком у Великій Британії

Перш за все варто додати, що продаж цінних паперів Revolut, у рамках якого працівники мали можливість продати частину своїх акцій, проводили під керівництвом Coatue та D1 Capital Partners. До процесу також був залучений чинний інвестор технологічної компанії Tiger Global.

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Після продажу акцій оцінка Revolut зросла до 45 мільярдів доларів. Завдяки цьому Revolut став другим за вартістю банком у Великій Британії, поступившись лише HSBC, який є одним із найбільших фінансових конгломератів у світі.

Що відомо про Revolut Це фінансово-технологічна компанія, яка пропонує своїм клієнтам банківські послуги. Кількість клієнтів у всьому світі уже перетнула позначку в 45 мільйонів осіб. Стартап створили у 2015 році. Одним із засновників Revolut є українець Влад Яценко.

Нагадаємо, що компанія лише у липні 2024 року отримала банківську ліцензію Великої Британії після трьох років очікування. Крім того, техкомпанія Revolut стала найдорожчим стартапом у Європі, випередивши такі компанії, як Checkout.com та Klarna.