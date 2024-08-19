Revolut стал вторым самым дорогим банком в Великобритании

Прежде всего стоит добавить, что продажа ценных бумаг Revolut, в рамках которого работники имели возможность продать часть своих акций, проводили под руководством Coatue и D1 Capital Partners. К процессу также был привлечен действующий инвестор технологической компании Tiger Global.

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После продажи акций оценка Revolut выросла до 45 миллиардов долларов. Благодаря этому Revolut стал вторым по стоимости банком в Великобритании, уступив лишь HSBC, который является одним из крупнейших финансовых конгломератов в мире.

Что известно о Revolut Это финансово-технологическая компания, которая предлагает своим клиентам банковские услуги. Количество клиентов во всем мире уже пересекла отметку в 45 миллионов человек. Стартап создали в 2015 году. Одним из основателей Revolut является украинец Влад Яценко.

Напомним, что компания только в июле 2024 года получила банковскую лицензию Великобритании после трех лет ожидания. Кроме того, техкомпания Revolut стала самым дорогим стартапом в Европе, опередив такие компании, как Checkout.com и Klarna.