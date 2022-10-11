За рішенням нафтового гіганта Saudi Aramco, якого контролює Саудівська Аравія, для США відтепер сировина буде коштувати більше, а для Європи – навпаки. Тоді як для країн Азії майже нічого не міняли.

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Важливі зміни від Saudi Aramco

У листопаді ціна постачання сирої нафти під маркою Arab Light до Азії залишиться на попередньому рівні, із премією 5,85 долара за барель щодо регіональної марки Oman/Dubai. Водночас очікували збільшення вартості на 0,4 долара. Проте цінник на сорти нафти Heavy та Medium підняли на 0,25 долара за барель.

Актуально! Ціни на нафту повернулися до падіння на ринку. Марка сировини WTI навіть коштує менше ніж 90 доларів за барель. Серед факторів впливу – побоювання щодо рецесії та нові випадки коронавірусу у Китаї.

Натомість для США вартість підняли на 0,2 долара на усі сорти нафти. Тож з листопада американські покупці будуть купувати найвідомішу марку Saudi Aramco – Arab Light – з премією 6,35 долара за барель стосовно ASCI.

Різке зростання ціни призвело б до ще більшого ускладнення ситуації на ринку. Усе через недавнє рішення ОПЕК+ знизити обсяги видобування нафти з наступного місяця відразу на 2 мільйони барелів на день. У Білому домі заявили, що "недалекоглядно" йти на такий крок, тоді коли багато країн "лихоманить від високих цін на енергоносії".

Ціни для Європи та позиції Saudi Aramco на ринку

Для покупців із північно-західної Європи та Середземноморського регіону ціни на сировину знизили. Для різних сортів нафти встановили окремі знижки:

Для сортів сировини Extra Light та Light ціни було знижено на 1,8 долара за барель;

за барель; Medium і Heavy подешевшали на 1,5 долара за барель;

за барель; Тож у листопаді барелі нафти Arab Light будуть продавати до двох вище згаданих регіонів із премією 0,9 долара проти марки Brent.

Додамо, що акції компанії Saudi Aramco торгуються за ціною у 35,70 ріала за штуку, згідно з даними Yahoo!Finance. Ринкова капіталізація нафтового гіганта становить майже 7,9 трильйона ріалів. Тоді в американській валюті цифри такі:

Цінні папери компанії торгуються за ціною 10,50 доларів за штуку;

Ринкова капіталізація складає 2,09 трильйона доларів, за даними Companies Market Cap;

доларів, за даними Companies Market Cap; Нафтовий гігант Saudi Aramco посідає друге місце у рейтингу найдорожчих публічних компаній світу. Першою стала компанія Apple.

Які цілі переслідує Saudi Aramco

Рішення компанія з Саудівської Аравії, в тому числі може бути продиктоване прагненням перешкодити більш агресивному виходу Росії на ринок Азії. Про це заявив стратег компанії UBS Group AG.

Річ у тому, що на початку грудня 2022 року має набрати чинності заборона ЄС на морський імпорт російської нафти, яку запровадили через повномасштабну війну Росії проти України. Відтак офіційна Москва буде вимушена звернути більше уваги Китай та Індію, як основних ринків для себе.

Експерт додав, що компанія з Саудівської Аравії також має на меті зберегти свою частку на ринку Азії. Крім того, відмова Європи від російської сировини також стала важливим фактором, зокрема для рішення про зниження цін.

Адже у ЄС шукають альтернативу для заміни сировини від агресора, тож компанія Saudi Aramco має на меті бути конкурентоспроможною у регіоні, для прикладу, з США. На момент створення цього матеріалу вартість трьох сортів нафти з Саудівської Аравії коливається на таких рівнях, згідно з OilPrice: