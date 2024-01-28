Рекордний з 2014 року обсяг готівкової валюти: скільки банки ввезли до України

У грудні 2023 року банки ввезли до України 1,33 мільярда доларів готівкової іноземної валюти, що є найбільшим показником з лютого 2014 року. Тоді ця сума складала 3,208 мільярда доларів.

Скільки валюти ввезли банки

За даними НБУ, протягом 2023 року банки ввезли 9,463 мільярда доларів США. Ця сума включає 7,842 мільярда доларів США та євро-еквівалент у розмірі 1,531 мільярда доларів.

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А вивезли валюти за 2023 рік з України – на 774 мільйони доларів.

Скільки валюти купили українці

Дані НБУ свідчать, що населення України у грудні 2023 року купило у банках 1,026 мільярда доларів. Це рекордний за 11 років обсяг валюти.

Загалом за 2023 рік українці купили 4,793 мільярда доларів

При цьому, середній курс продажу готівкового долара в Україні за 2023 рік знизився на 5,9% – до 37,83 гривні.

Яка сума заощаджень українців у валюті Іноземна валюта залишається пріоритетною формою заощаджень для українців. Станом на 1 жовтня 2023 року фінансові активи громадян та бізнесу у вигляді готівкової іноземної валюти досягли 116 мільярдів доларів, а це на 8 мільярдів доларів більше з початку року.