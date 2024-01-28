Скільки валюти ввезли банки
За даними НБУ, протягом 2023 року банки ввезли 9,463 мільярда доларів США. Ця сума включає 7,842 мільярда доларів США та євро-еквівалент у розмірі 1,531 мільярда доларів.
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А вивезли валюти за 2023 рік з України – на 774 мільйони доларів.
Скільки валюти купили українці
Дані НБУ свідчать, що населення України у грудні 2023 року купило у банках 1,026 мільярда доларів. Це рекордний за 11 років обсяг валюти.
При цьому, середній курс продажу готівкового долара в Україні за 2023 рік знизився на 5,9% – до 37,83 гривні.