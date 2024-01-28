Скільки валюти ввезли банки

За даними НБУ, протягом 2023 року банки ввезли 9,463 мільярда доларів США. Ця сума включає 7,842 мільярда доларів США та євро-еквівалент у розмірі 1,531 мільярда доларів.

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А вивезли валюти за 2023 рік з України – на 774 мільйони доларів.

Скільки валюти купили українці

Дані НБУ свідчать, що населення України у грудні 2023 року купило у банках 1,026 мільярда доларів. Це рекордний за 11 років обсяг валюти.

Зверніть увагу! Загалом за 2023 рік українці купили 4,793 мільярда доларів

При цьому, середній курс продажу готівкового долара в Україні за 2023 рік знизився на 5,9% – до 37,83 гривні.

Яка сума заощаджень українців у валюті Іноземна валюта залишається пріоритетною формою заощаджень для українців. Станом на 1 жовтня 2023 року фінансові активи громадян та бізнесу у вигляді готівкової іноземної валюти досягли 116 мільярдів доларів, а це на 8 мільярдів доларів більше з початку року.

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