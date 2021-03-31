Румунія дозволила національній валюті вийти з річного торгового діапазону після стрімкого падіння. Як це вплине на інфляцію в країні та скільки коштуватиме євро – читайте далі.

З початку пандемії коронавірусу румунський лей випереджав валюти інших держав Східної Європи через політику "плаваючого" обмінного курсу, яку проводив Національний банк Румунії. Тож, це досить незвичний поворот для валюти, яку настільки контролює центральний банк.

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Міжнародний валютний фонд виділяє три режими валютного курсу:плаваючий валютний курс, обмежено гнучкий валютний курс, фіксований валютний курс. Режим валютного курсу – політика держави щодо курсу національної валюти щодо грошових одиниць іншим держав.

Додамо, що в Україні, як і в Румунії, центральний банк також проводить політику плаваючого валютного курсу.

Валютні коливання

Румунський лей впав на 0,4% до 4,9085 за євро. Це рекордний мінімум за останній рік. Торговий діапазон лея проти євро в 2020 році коливався в межах 4.80-4.90.

Торговий діапазон – діапазон цін, в межах яких контролюються курси валют.

Офіційний представник Національного банку Румунії Дан Сучу зазначив, що падіння національної валюти не викликає жодного занепокоєння. За його словами, слабкість лея в незначній мірі впливає на інфляцію в країні.

У Центральному банку також припустили, що румунські політики можуть дозволити лею перейти до нового коридору торгів стосовно євро. Додамо, що подібне зниження курсу нацвалюти щодо іноземної грошової одиниці зазвичай відбуваються в перші три місяці року.

Румунський лей впав до мінімуму за останній рік / Фото Unsplash

Цьому процесу сприяють фактичні дії офіційної влади, яка дозволяє лею з деяким запізненням слідувати тренду на знецінення, який поширений серед західних аналогів. Крім того, це допомагає покривати щоденну зміну ринкових цін.

Деякі аналітики закликали до створення нового торгового діапазону для лея ще з початку поточного року. Тоді як, Ден Букса з UniCredit SpA ще наприкінці 2020 року прогнозував перехід до 4,9-5 лей за євро.

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