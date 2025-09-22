Які 100 доларів неможливо обміняти в Україні?

В Україні можуть не прийняти значно зношені долари, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Зверніть увагу! Значно зношені банкноти можна передати на інкасо. Тобто, обмін, який здійснює іноземний банк-кореспондент

Поняття "незначно зношених" банкнот було скасовано ще у 2023 році. Себто, ця причина не може стати обґрунтуванням для того, аби фінустанова не прийняла купюру.

Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактора" на визначення ступеня зношеності банкноти,

– наголошує регулятор.

Також фінустанова має право не приймати банкноту, яка визначена як фальшива. Цю купюру мають вилучити і передати на експертизу у НБУ. Якщо банкнота дійсно фальшива, її віддають у правоохоронні органи для здійснення розслідування.

Які ще гроші виводять з обігу?