Які 100 доларів неможливо обміняти в Україні?
В Україні можуть не прийняти значно зношені долари, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також Курс долара лише росте: усе може змінити наступний крок від ФРС
Зверніть увагу! Значно зношені банкноти можна передати на інкасо. Тобто, обмін, який здійснює іноземний банк-кореспондент
Поняття "незначно зношених" банкнот було скасовано ще у 2023 році. Себто, ця причина не може стати обґрунтуванням для того, аби фінустанова не прийняла купюру.
Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактора" на визначення ступеня зношеності банкноти,
– наголошує регулятор.
Також фінустанова має право не приймати банкноту, яка визначена як фальшива. Цю купюру мають вилучити і передати на експертизу у НБУ. Якщо банкнота дійсно фальшива, її віддають у правоохоронні органи для здійснення розслідування.
Цікаво! За даними WSJ, купюра номіналом 100 доларів стала найпопулярнішою. Вона навіть випередила 1-доларову.
Які ще гроші виводять з обігу?
ЄС поступово виводить з обігу банкноту номіналом 500 євро. Наразі ця купюра є чинним платіжним засобом. Якщо ви не хочете користуватися цією банкнотою, обміняйте її. Це можна зробити у будь-якому національному центральному банку, який належить до єврозони.
З 1 жовтня НБУ виводить з обігу монету 10 копійок. Процес вилучення відбуватиметься поступово.
НБУ раніше виводив з обігу інші монети. Йдеться, зокрема, про 1, 2, 5, 25 копійок.