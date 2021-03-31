Румыния позволила национальной валюте выйти из торгового диапазона после стремительного падения. Как это повлияет на инфляцию в стране и сколько будет стоить евро – читайте дальше.

С начала пандемии коронавируса румынский лей опережал валюты других государств Восточной Европы из-за политики "плавающего" обменного курса, проводимой Национальным банком Румунии. Поэтому, это достаточно необычный поворот для валюты, которую так контролирует центральный банк.

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Международный валютный фонд выделяет три режима валютного курса: плавающий валютный курс, ограниченно гибкий валютный курс, фиксированный валютный курс. Режим валютного курса - политика государства по курсу национальной валюты относительно денежных единиц другим государств.

Добавим, что в Украине, как и в Румынии, центральный банк также проводит политику плавающего валютного курса.

Валютные колебания

Румынский лей упал на 0,4% до 4,9085 за евро. Это рекордный минимум за последний год. Торговый диапазон лея против евро в 2020 году колебался в пределах 4.80-4.90 .

Торговый диапазон – диапазон цен, в пределах которых контролируются курсы валют.

Официальный представитель Национального банка Румынии Дан Сучу отметил, что падение национальной валюты не вызывает беспокойства. По его словам, слабость лея в незначительной степени влияет на инфляцию в стране.

В Центральном банке также предположили, что румынские политики могут позволить лею перейти к новому коридору торгов по отношению к евро. Добавим, что подобное снижение курса нацвалюты против иностранной денежной единицы обычно происходят в первые три месяца года.

Румынский лей упал до минимума за последний год / Фото Unsplash

Этому процесу содействуют действия официальной власти, которая позволяет лею с некоторым опозданием следовать тренду на обесценение, который распространенный среди западных аналогов. Кроме того, это помагает покрывать ежедневную смену рыночных цен.

Некоторые аналитики призвали к созданию нового торгового диапазона для лея еще с начала текущего года. Тогда как, Дэн Букса с UniCredit SpA еще в конце 2020 прогнозировал переход к 4,9-5 лей за евро.