Додаток для продажу квитків на концерти Dice FM, бренд крафтових безалкогольних напоїв Gunna, постачальник комп'ютерних комплектів для будинку Kano, компанія Vaccitech, яка працювала над створенням вакцини Astra Zenecа, входять до переліку стартапів, акціями яких володіє уряд Великої Британії.

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Велика Британія володіє активами сотні стартапів

Міністр фінансів Ріші Сунак став ініціатором створення програми Фонд майбутнього у 2020 році для допомоги британському бізнесу, який постраждав через пандемію коронавірусу. Управляє цією програмою British Business Bank, який видав 1190 компаніям конвертовані позики, фінансовані платниками податків, на суму 1,5 мільярда доларів.

Фонд майбутнього був створений для збільшення припливу капіталу в інноваційні компанії в розпал пандемії, забезпечуючи при цьому довгострокову цінність для платників податків Великої Британії. Завдяки володінню акціями багатьох перспективних компаній, Фонд майбутнього має хороші позиції для підтримки та отримання вигоди від їхнього постійного зростання,

– заявили у British Business Bank.

Уряд Великої Британії володіє акціями стартапів / Фото Unsplash

Конвертована облігація або конвертований борг Це тип облігацій, який власник може конвертувати у визначену кількість акцій звичайного акціонерного капіталу в емісійній компанії або грошові кошти однакової вартості. Це гібрид на цінні папери з борговими та власними.

Наприкінці літа 158 позик були конвертовані в акції відповідної кількості стартапів. Це свідчить про те, що компанії змогли залучити додатковий капітал приватного сектора у рамках нового інвестиційного раунду. 90 компаній з цього переліку знаходяться у Лондоні, ще чотири – в Уельсі.