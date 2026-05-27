Світові ціни на золото падають, а українці рекордно продають: що відбувається у 2026 році

Ціни на золото формуються під впливом світових тенденцій, ключовою з яких нині є війна в Ірані. На тлі стрімкого зниження, яке почалося у березні, українці почали активніше продавати дорогоцінні метали.

Що відбувається з цінами на золото у 2026 році?

Після досягнення історичного максимуму в січні ціни на золото у світі почали знижуватися, оскільки центральні банки вдалися до його розпродажу зі своїх резервів. Про це в коментарі 24 Каналу розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Як зауважує аналітик, у перший місяць 2026 року ціни на золото досягли рекордної позначки – майже 5 600 доларів за тройську унцію (близько 31,1 грама), а на початку лютого стрімко знизилися. У березні стався останній зліт до 5 400 доларів, і відтоді почалося зниження. Мінімум на рівні майже 4 100 доларів зафіксували у другій декаді березня.

Андрій Шевчишин, незалежний фінансовий аналітик Різке падіння з 5 400 до 4 100 доларів пов'язане з масштабними розпродажами золота центробанками країн світу для стабілізації власних валют. У першу чергу, країнами Перської затоки, яким потрібно було якось вирівняти ситуацію й покрити видатки. І з цього періоду золото коливається й зараз знаходиться десь на рівні 4 500 доларів за тройську унцію.

У квітні ціни на золото демонстрували незначне зниження й продовжували коливатися. Експерт зазначає, що цього місяця українці вдалися до продажів фізичних дорогоцінних металів активніше, ніж раніше.

Цікаво! За даними Trading Economics, ціна на золото 27 травня впала до близько 4 431 долара за унцію.

Чому українці продали більше золота, ніж купили?

Спираючись на статистику Національного банку України, Андрій Шевчишин відзначає, що у квітні 2026 року українці продали на 655 тисяч доларів більше золота, ніж купили. Це другий за історію результат. Загалом же в Україні цей ринок невеликий та низьколіквідний, каже аналітик.

За словами експерта, спричинити таку статистику у квітні, зокрема, міг активний податковий період для ФОПів та населення. До 1 травня потрібно було подати декларацію, а сплатити за зобов'язаннями – до 1 серпня.

Як правило, українці, коли подають декларацію, тоді й сплачують. Це відбувається у квітні. Тому в цей місяць дуже багато було додаткових тенденцій. І одна з них – що через каси банків продали більше валюти, ніж купили. Це може пояснюватися податковим періодом, коли були потрібні гроші. Ми пам'ятаємо березень: ціни летять у космос, усі бояться, що буде ще гірше. Може хтось наперед закуповувався чи робив якісь товарні запаси,

– припускає фінансовий аналітик.

Андрій Шевчишин зауважує, що золото є протиінфляційним інструментом, але на довгому проміжку часу. Аби воно себе окупило, потрібні десятиліття.

Яке місце золота в інвестиційному портфелі?

Як розповідала 24 Каналу фінансова радниця Smart Family Office Катерина Май, світові практики відводять для золота до 10% інвестиційного портфеля, оскільки воно знижує ризики в періоди невизначеності, даючи кращу прибутковість, проте не генерує грошового потоку.

Експертка говорить, що негативна кореляція допомагає балансувати ризики й стає особливо помітною в моменти криз: коли акції падають, а золото й облігації навпаки – зростають.

У 2025 році золото досягло дохідності понад 50% завдяки попиту від центральних банків країн, що розвиваються. Проте історично йому не властиві такі прибуткові роки, яким став 2025-й. За останнє століття його дохідність була дещо вищою за інфляцію.

Експерти рекомендують диверсифікувати інвестиційний портфель та вкладати гроші у 2026 році, розподіляючи їх між різними класами активів: акціями, облігаціями, золотом, нерухомістю тощо.