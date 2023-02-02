Згідно з офіційним звітом Shell, за 2022 рік прибуток компанії склав 39,9 мільярда доларів. Цей показник суттєво вище попереднього річного рекорду, який зафіксували у 2008 році. Тоді йшлося про суму у розмірі 28,4 мільярда доларів США.

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Крім того, прибуток нафтового гіганта за минулий рік виріс понад вдвічі, якщо порівнювати з результатами 2021 року (19,29 мільярда доларів). У цьому контексті варто згадати, що вартість російської нафти за 2022 рік впала майже вдвічі. Річ у тому, що Росія до 2022 року була одним із найпотужніших гравців для глобального енергетичного сектору, але втратила основний ринок збуту – Європу.

Нові рекорди Shell

Аналітики, які взяли участь в опитуванні від Refinitiv, очікували, що річний прибуток Shell складе 38,3 мільярда доларів. Компанія перевершила цей результат на 1,6 мільярда доларів. Крім того, за четвертий квартал 2022 року британська корпорація отримала рекордний дохід у розмірі 9,8 мільярда доларів, пише Reuters. За цим показником компанія Shell змогла перевершити прогноз аналітиків у 8 мільярдів доларів.

За словами генерального директора Shell, 2022 рік – це потужний період як для компанії, так і для того, щоб оглянутися назад. Нафтовий гігант також анонсувала програму викупу власних акцій на 4 мільярди доларів, яку планують завершити у першому кварталі 2023 року, а також збільшення дивідендів за четвертий квартал на 15%.

До теми! На момент створення цього матеріалу, акції Shell торгуються за ціною на рівні 58,90 долара за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 205,9 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance.

Згідно з даними Refinitiv, за 2022 рік сумарний прибуток найбільших західних нафтових компаній, найімовірніше, складе приблизно 200 мільярдів доларів. Серед них:

Exxon Mobil;

Chevron;

BP;

Shell;

TotalEnergies.

Серед причин, які сприяли фінансовим успіхам та рекордам компаній з цього сектора зростання цін на викопні корисні копалини та стійкий попит після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року. Зокрема, Shell допомогли такі фактори, як висока маржа нафтопереробки та сильні показники торгового бізнесу компанії.