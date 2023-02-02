Согласно официальному отчету Shell, за 2022 год прибыль компании составила 39,9 миллиарда долларов. Этот показатель существенно выше предыдущего годового рекорда, зафиксированного в 2008 году. Тогда речь шла о сумме в размере 28,4 миллиарда долларов США.

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Кроме того, прибыль нефтяного гиганта за прошлый год выросла более чем вдвое, если сравнивать с результатами 2021 года (19,29 миллиарда долларов). В этом контексте следует упомянуть, что стоимость российской нефти. за 2022 год упала почти вдвое. Дело в том, что Россия до 2022 года была одним из самых мощных игроков для глобального энергетического сектора, но потеряла основной рынок сбыта – Европу.

Новые рекорды Shell

Аналитики, принявшие участие в опросе от Refinitiv, ожидали, что годовая прибыль Shell составит 38,3 миллиарда долларов. Компания превзошла этот результат на 1,6 миллиарда долларов. Кроме того, за четвёртый квартал 2022 года британская корпорация получила рекордный доход в размере. 9,8 миллиарда долларов, пишет Reuters. По этому показателю компания Shell смогла превзойти прогноз аналитиков в 8 миллиардов долларов.

По словам генерального директора Shell, 2022 год – это мощный период как для компании, так и для того, чтобы осмотреться назад. Нефтяной гигант также анонсировала программу выкупа собственных акций 4 миллиарда долларов, которую планируют завершить в первом квартале 2023 года, а также увеличение дивидендов за четвертый квартал 15%.

К теме! На момент создания этого материала, акции Shell торгуются по цене на уровне 58,90 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 205,9 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo!Finance.

Согласно данным Refinitiv, за 2022 год суммарная прибыль крупнейших западных нефтяных компаний, вероятнее всего, составит примерно 200 миллиардов долларов. Среди них:

Exxon Mobil;

Шеврон;

BP;

Shell;

TotalEnergies.

Среди причин, способствовавших финансовым успехам и рекордам компаний из этого сектора рост цен на ископаемые полезные ископаемые и устойчивый спрос после начала полномасштабного вторжения России в Украину в начале 2022 года. В частности, Shell помогли такие факторы как высокая маржа нефтепереработки и сильные показатели торгового бизнеса компании.