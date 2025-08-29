Китайські заводи з виплавки міді отримали рекордні прибутки: такого не було понад десятиліття
- Китайські мідеплавильні заводи, такі як Jiangxi Copper та Yunnan Copper, досягли рекордних прибутків у першому півріччі через глобальний дефіцит сировини.
- Китайські заводи зберігають конкурентні позиції завдяки власним копальням та високим цінам на мідь, але вже спостерігається уповільнення виробництва через державні обмеження.
Найбільші мідеплавильні підприємства Китаю показали високий прибуток у першому півріччя. Це відбувається на тлі глобального дефіциту сировини, який вдарив по закордонних конкурентах.
Скільки заробили китайські заводи?
Чистий прибуток компанії Jiangxi Copper, найбільшого виробника рафінованої міді в країні, зріс приблизно до 4,17 мільярда юанів (близько 585 мільйонів доларів США) і став найвищим з 2011 року. Компанія Yunnan Copper повідомила про рекордний прибуток у 1,32 мільярда юанів (приблизно 185 мільйонів доларів), пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Світова мідна галузь опинилася під тиском через жорстку конкуренцію: занадто багато компаній претендують на обмежені обсяги руди, що знижує рентабельність і підштовхує частину гравців до закриття.
Однак китайські металургійні заводи, особливо ті, які володіють власними копальнями, утримують позиції та навіть встановили ряд рекордів у першій половині року, коли ціни на мідь зросли приблизно на 13%.
Для власників власних рудників вигода від високих цін на мідь виявилася значною. На поточному рівні рентабельність щодо витрат на видобуток залишається прийнятною. У сегменті плавки збитки мінімальні, а доходи від сірчаної кислоти та інших побічних продуктів залишаються високими,
– зазначив аналітик Benchmark Mineral Intelligence.
Проте вже почали проявлятися ознаки уповільнення: в липні обсяги виробництва знизилися, оскільки Пекін посилив заходи щодо обмеження надлишкового випуску і скорочення перевиробництва в ряді галузей.
Прибуток китайських металургійних підприємств у другій половині року неминуче опиниться під тиском. Але доходи від продажу сірчаної кислоти дозволили знизити рівень беззбитковості до нуля. Навіть при високій частці довгострокових контрактів заводи зберігають можливість генерувати позитивний грошовий потік,
– додав Чжао.
Як Китай домінує на у сфері металургії?
- З початку 2025 року Китай збільшив експорт сталевих напівфабрикатів більш ніж у чотири рази, створивши безпрецедентний приплив металу на світовий ринок навіть на тлі торгових санкцій. За перші сім місяців 2025 року експорт напівфабрикатів зріс на 320% і досяг 7,4 мільйона тонн. Основне зростання забезпечили постачання в Південно-Східну Азію і на Близький Схід.
- Китай стрімко посилює позиції на українському ринку металопрокату. За перше півріччя 2025 року обсяг постачання з КНР зріс майже на 70%, а частка китайської продукції в імпорті досягла 12,7%. Президент "Укрметалургпром" Олександр Каленков попередив, що зростання імпорту з Китаю і Туреччини загрожує українським металургійним підприємствам, особливо в сегменті арматури та катанки.