Рекордне зростання: Шмигаль розповів, скільки інвестицій Україна отримала за пів року 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зростання інвестицій за останні шість місяців знаходиться на рекордному рівні за 4 роки. Про яку саме суму йдеться – читайте далі.

Згідно з останніми даними, одними із головних інвесторів та партнерів України залишаються європейські держави.

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Денис Шмигаль про іноземні інвестиції

У першій половині 2021 року в Україну надійшли прямі інвестиції з-за кордону у розмірі 2,83 мільярда доларів США. Левова частка цих фінансових траншів надійшла з країн Європейського Союзу. Йдеться про 2,33 мільярда доларів. Денис Шмигаль додав, що іноземні інвестиції протягом перших шести місяців поточного року досягли пікового рівня за 4 роки.

Запроваджені цьогоріч додаткові стимули для підприємців сприятимуть подальшому збільшенню інвестиційної активності,

– додав Денис Шмигаль.

Прямі іноземні інвестиції Згідно з МВФ прямі іноземні інвестиції – це закордонні інвестиції, величиною у понад як 10 відсотків статутного капіталу, що дає зацікавленій стороні право на участь в управлінні підприємством.

Дані Згідно з МВФ прямі іноземні інвестиції – це закордонні інвестиції, величиною у понад як 10 відсотків статутного капіталу, що дає зацікавленій стороні право на участь в управлінні підприємством.Дані Вікіпедія

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