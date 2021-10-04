Рекордне зростання: Шмигаль розповів, скільки інвестицій Україна отримала за пів року 

4 жовтня 2021 , 12:00
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук прем'єр-міністра

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зростання інвестицій за останні шість місяців знаходиться на рекордному рівні за 4 роки. Про яку саме суму йдеться – читайте далі.

Згідно з останніми даними, одними із головних інвесторів та партнерів України залишаються європейські держави. 

Варте уваги Перші інвестиції: з чого почати та на чому можна заробити

Денис Шмигаль про іноземні інвестиції

У першій половині 2021 року в Україну надійшли прямі інвестиції з-за кордону у розмірі 2,83 мільярда доларів США. Левова частка цих фінансових траншів надійшла з країн Європейського Союзу. Йдеться про 2,33 мільярда доларів. Денис Шмигаль додав, що іноземні інвестиції протягом перших шести місяців поточного року досягли пікового рівня за 4 роки. 

Запроваджені цьогоріч додаткові стимули для підприємців сприятимуть подальшому збільшенню інвестиційної активності,
– додав Денис Шмигаль.

Прямі іноземні інвестиції

Згідно з МВФ прямі іноземні інвестиції – це закордонні інвестиції, величиною у понад як 10 відсотків статутного капіталу, що дає зацікавленій стороні право на участь в управлінні підприємством.
Дані  Вікіпедія

Більше фінансових новин:

Автор: Віта Свірневська