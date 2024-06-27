Чому японська єна обвалилася до мінімуму за майже 40 років

Національна валюта Японії різко обвалилася стосовно долара США. Це стало антирекордом для єни за кілька десятиліть.

Різкий обвал японської єни на ринку зафіксували під час торгів 26 червня. Валюта зафіксувала найгірший результат за майже 40 років.

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Які фактори тиснуть на японську єну

Долар США торгувався на рівні 160,39 єни. Востаннє такий курс був у грудні 1986 року. На японську валюту продовжує тиснути розрив у відсоткових ставках між двома країнами. Виділяють такі аспекти:

У 2024 році Японія підвищила процентні ставки від нуля до 0,1%. Центробанк країни підняв ставку вперше за 17 років;

Проте ставки в США тримаються на рівні від 5,25% до 5,5%;

Відповідно це означає, що інвестори стікаються до вищої прибутковості доларових активів, підвищуючи курс валюти до єни.

Які ще фактори впливають на курс японської єни

На момент створення цього матеріалу, 27 червня, долар США коштує в Японії 160,72 єни, згідно з даними Yahoo!Finance.

Також аналітики додають, що трейдери випробовують рішучість японських регуляторів: Міністерства фінансів і центрального банку, які витратили 62 мільярди доларів наприкінці квітня і на початку травня, щоб підтримати валюту після чергового знецінення.

Крім того, зазначають, що суттєво на курс валюти вплинули так звані стратегії керрі-трейду, під час яких інвестори позичають у низькодохідних валютах, щоб інвестувати у високоприбуткові.