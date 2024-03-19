Що саме відбулося
19 березня відбулося засідання представників Центробанк Японії. В результаті, було прийняте рішення про відмову від політики негативних процентних ставок.
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Внаслідок цього, вперше за 17 років процентна ставка за кредитами "овернайт" зросла, її діапазон склав від 0% до 0,1%. Раніше цей показник був від -0,1% до 0%.
Це серйозна зміна в політиці, набагато більш масштабна, ніж я очікував
– наголошує економіст Хідео Кумано
Чому відбулася зміна
У березні найбільші роботодавці Японії оголосили про згоду з великими профспілками та висловили намір збільшити зарплати на 5,28%. За останні 33 роки це найбільше підвищення.
Раніше профспілки остерігалися таких рішень через страх заподіяти шкоду конкурентоспроможності компаній. Однак, варто врахувати, що теперішня політика японського Центробанку спричинила падіння ієни. А це, своєю чергою, негативно впливає зокрема на домогосподарства.