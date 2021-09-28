Згідно з новими даними, кількість мільярдерів у світі у 2020 році зросла на 13,4% до 3,204 осіб. Найдинамічніший ріст був зафіксований у країнах Північної Америки та Азії – 17,5% та 16,5% відповідно.
Варте уваги Мислити на перспективу: як захистити особисті фінанси від потенційних загроз
Компанія Wealth-X назвала головні Мекки мільярдерів
6 з 15 країн знаходяться у Європі, 4 – в Азії, по 2 – у Північній Америці та на Близькому Сході, 1 – в Латинській Америці. Трійка лідерів виглядає наступним чином:
- США – 927 мільярдерів;
- Китай – 410 мільярдерів;
- Німеччина – 174 мільярдери;
Як виглядає ситуація в інших країнах:
- Велика Британія – 119 мільярдерів;
- Гонконг – 111 мільярдерів,
- Швейцарія – 107 мільярдерів,
- Індія – 104 мільярдери;
- Саудівська Аравія та Франція – по 64 мільярдери;
- Італія – 60 мільярдерів;
- Бразилія та Канада – по 53 мільярдери;
- Об'єднані Арабські Емірати та Сінгапур – по 50 мільярдерів.
У Швейцарії та Китаї зафіксували найшвидший приріст капіталів, тоді як в ОАЕ та Бразилії спостерігалася прямо протилежна тенденція. Частково це було пов'язано з різним впливом пандемії коронавірусу на економіку, курси валют, ринки активів тощо цих країн. У Великій Британії, Гонконзі, Сінгапурі та Індії кількість мільярдерів зросла вдвічі, проте це майже не вплинуло на розмір сукупних капіталів у цих країнах. У Швейцарії та Франції ситуація виглядає по-іншому: приріст капіталів випередив зростання кількості мільярдерів.