Згідно з новими даними, кількість мільярдерів у світі у 2020 році зросла на 13,4% до 3,204 осіб. Найдинамічніший ріст був зафіксований у країнах Північної Америки та Азії – 17,5% та 16,5% відповідно.

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Компанія Wealth-X назвала головні Мекки мільярдерів

6 з 15 країн знаходяться у Європі, 4 – в Азії, по 2 – у Північній Америці та на Близькому Сході, 1 – в Латинській Америці. Трійка лідерів виглядає наступним чином:

США – 927 мільярдерів;

мільярдерів; Китай – 410 мільярдерів;

мільярдерів; Німеччина – 174 мільярдери;

Саме на Штати припадає 37% сукупних статків найзаможніших людей світу. Для порівняння у Китаї, який протягом останніх років зміцнював свої позиції, цей показник дорівнює 13%, у Німеччині – 5%.

Як виглядає ситуація в інших країнах:

Велика Британія – 119 мільярдерів;

Гонконг – 111 мільярдерів,

Швейцарія – 107 мільярдерів,

Індія – 104 мільярдери;

Саудівська Аравія та Франція – по 64 мільярдери;

Італія – 60 мільярдерів;

Бразилія та Канада – по 53 мільярдери;

Об'єднані Арабські Емірати та Сінгапур – по 50 мільярдерів.

У Швейцарії та Китаї зафіксували найшвидший приріст капіталів, тоді як в ОАЕ та Бразилії спостерігалася прямо протилежна тенденція. Частково це було пов'язано з різним впливом пандемії коронавірусу на економіку, курси валют, ринки активів тощо цих країн. У Великій Британії, Гонконзі, Сінгапурі та Індії кількість мільярдерів зросла вдвічі, проте це майже не вплинуло на розмір сукупних капіталів у цих країнах. У Швейцарії та Франції ситуація виглядає по-іншому: приріст капіталів випередив зростання кількості мільярдерів.