Російський рубль стрімко дешевшає на ринку, наблизившись до важливого психологічного рівня

30 грудня 2024, 14:35
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Автор: Віта Свірневська

Національна валюта Росії вкотре фіксує втрати на ринку щодо долара США. Знецінення рубля наблизилося до важливої психологічної межі.

Курс долара до рубля на сьогодні 

Під час торгів у понеділок, 30 грудня, російський рубль знову стрімко дешевшає на ринку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Google Фінанси

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На момент створення матеріалу, курс долара до рубля зріс на понад 3%. Наразі курс коливається на рівні 108,77 рубля за долар. 

Нагадаємо, що наприкінці листопада 2024 року американська валюта подорожчала до пікового рівня за понад 2 роки. Тоді курс зріс до понад 114 рублів за долар. До того ж аналітики з Фонду Карнеґі за міжнародний мир вважають, що російський рубль приречений на подальше знецінення.

Загалом з початку року російський рубль суттєво подешевшав: 

  • За місяць рубль втратив в ціні понад 2%; 
  • За 6 місяців російська валюта подешевшала на 27,22%; 
  • З початку року курс рубля ослаб на майже 22%.