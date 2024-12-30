Російський рубль стрімко дешевшає на ринку, наблизившись до важливого психологічного рівня
Національна валюта Росії вкотре фіксує втрати на ринку щодо долара США. Знецінення рубля наблизилося до важливої психологічної межі.
Курс долара до рубля на сьогодні
Під час торгів у понеділок, 30 грудня, російський рубль знову стрімко дешевшає на ринку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Google Фінанси.
Варте уваги Яка валюта зросла найбільше в 2024 році
На момент створення матеріалу, курс долара до рубля зріс на понад 3%. Наразі курс коливається на рівні 108,77 рубля за долар.
Нагадаємо, що наприкінці листопада 2024 року американська валюта подорожчала до пікового рівня за понад 2 роки. Тоді курс зріс до понад 114 рублів за долар. До того ж аналітики з Фонду Карнеґі за міжнародний мир вважають, що російський рубль приречений на подальше знецінення.
Загалом з початку року російський рубль суттєво подешевшав:
- За місяць рубль втратив в ціні понад 2%;
- За 6 місяців російська валюта подешевшала на 27,22%;
- З початку року курс рубля ослаб на майже 22%.