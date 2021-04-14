Реальна загроза: чому нові санкції США можуть стати "кінцем Росії"

Зростання напруги біля кордонів України може стати підставою для запровадження нових санкцій проти Росії. Про важливі факти та деталі – читайте далі.

На фоні нового загострення між Росією та Україною з'являється можливість, що офіційний Вашингтон введе санкції проти суверенного боргу РФ.

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Загроза нових санкцій

Прибутковість російських ОФЗ минулого тижня зросла до рекордних показників за рік. Тлом для цього процесу виступали новини про новий раунд загострення напруженості між Москвою та Вашингтоном.

ОФЗ – це купонні облігації федеральної позики, випущені російським урядом. Міністерство фінансів здійснює аукціони з ОФЗ для фінансування федерального бюджету, або рідше, для виплат проблемних банків. В Україні аналогом ОФЗ є облігації внутрішніх державних позик (ОВДП).

На думку інвестора GAM Investments Пола Макнамари, шанси, що Штати запровадять санкційні обмеження щодо російських ОФЗ, стали набагато реальнішими. Він переконаний, що Росія навряд чи зважиться на повномасштабний наступ, але додав, що є "багато наслідків, які гірші, ніж поточна ситуація".

Нова адміністрація Білого дому готувала ще один санкційний пакет проти РФ за втручання в останні президентські вибори та хакерські атаки ще до того, як виникла загроза ескалації російсько-української війни. Північноатлантичний Альянс підтримав заклик держав G7 та Європейського Союзу до Росії про ослаблення напруги.

ОФЗ перебували під загрозою введення санкцій зі сторони США протягом багатьох років, однак після кількох оманливих тривог більшість інвесторів мало вірили, що це базовий сценарій Вашингтону. Але тепер ситуація кардинально змінилася. Реалізацію цього проєкту навіть називають

Експерти JP Morgan Chase&Co. минулого тижня знизили рейтинг рублевих та російських облігацій. Це рішення було прийнято через зростання напруги на кордоні України та ризик того, що американські вкладники закриють довгі позиції по ОФЗ.

Ще в 2018 році Мінфін США попередив, що санкції проти російського суверенного боргу стануть потрясінням для всього фінансового ринку, оскільки він тісно пов'язаний зі світовими індексами. З того часу, Пенсійний фонд державних службовців Каліфорнії (Calpers) обмежив свої вкладення в облігації Росії. Протягом минулого року іноземці зменшили свою частку від загального ринку з 35% до 20%, оскільки Мінфін продавав більше боргів місцевим мешканцям.

CША можуть запровадити нові санкції проти РФ / Фото Pexels

Вплив на Росію

Офіційні особи РФ переконують, що санкційні обмеження не завдадуть великих збитків російським фінансовим ринкам. За їхніми словами, місцеві банки та вкладними "не з Америки" втрутяться в ситуацію, щоб замінити тих гравців, які будуть вимушені продавати свої активи. Заборона американським банкам купувати нові випуски російських єврооблігацій у 2019 році майже не заважала Кремлю отримувати доступ до іноземного фінансування.

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Раніше у Вашингтоні обговорювали можливість обмеження доступу банкам Росії до міжнародної системи обміну фінансовими повідомленнями, яку використовують для більшості міжнародних грошових транзакцій. Саме цей обмежувальний захід був використаний проти Ірану.

Якщо все-таки не вдасться уникнути прямого військового конфлікту, то я б не скидав з рахунків санкції SWIFT, які мали б руйнівний ефект,

– вважає експерт Aberdeen Asset Management Віктор Сабо.

Минулого місяця міністр зовнішніх справ Росії Сергій Лавров попередив, що РФ необхідно знайти альтернативну системі SWIFT, щоб зробити себе менш вразливими.