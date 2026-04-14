Через це українці не можуть платити за газ як раніше: зміни вже діють

В Україні запустили новий застосунок "Куб". Тепер платити за газ можна завдяки йому. Окрім цього, такий застосунок має низку інших важливих функцій.

Що відомо про запуск "Куба"?

Про запуск застосунку "Куб" стало відомо, ще у грудні 2025 року, повідомив про це голова "Нафтогазу" – Сергій Корецький.

Читайте також Трамп анонсував чергове зниження цін на нафту та газ

Сергій Корецький Голова НАК "Нафтогаз" Нафтогаз запустив мобільний застосунок "Куб", у якому зібрано все необхідне: можна швидко оплатити і сам газ, і його доставку – без зайвих кроків і втрати часу.

До того ж "Куб" має такі функції:

через нього можна керувати одразу декількома особовими рахунками;

контролювати власне споживання;

переглядати історію платежів і так далі.

"Нафтогаз" вдосконалюється, і ці зміни стають відчутними для кожного споживача. Далі більше. Крок за кроком,

– анонсував Корецький.

Зауважимо, що компанія "Нафтогаз" виступила постачальником останньої надії. Саме вона обслуговує більшість українських споживачів – понад 90% громадян.

Наразі тариф на газ для побутових споживачів "Нафтогазу" залишається без змін. Він і надалі складатиме – 7,96 гривні за кубометр, повідомляє "ГазПравда".

Зверніть увагу! Тариф на газ для побутових споживачів поки не змінюється, завдяки дії мораторію.

Як українці відреагували на введення "Куба"?

Українці неоднозначно віднеслися до впровадження "Куба". Дехто відзначив, що у цьому застосунку важко розібратися. Особливо з оплатою одразу декількох рахунків.

Водночас споживачі досі мають змогу платити за газ як раніше. Йдеться про оплату рахунків через касу на пошті, в банках та, наприклад, через банківські застосунки.

Важливо! Раніше платити за газ можна було через бот GASUA в Telegram та Viber. Проте згодом ця опція стала недоступна.