Що ховається за банківськими операціями

АТ "Райффайзенбанк" проводило платежі, пов'язані з державними оборонними замовленнями Росії. Це з'ясували журналісти-розслідувачі "Схем" під час аналізу податкових документів одного з ключових постачальників мастил для військово-промислового комплексу та армії країни-агресорки – компанії "Квалітет".

Лише в межах її торговельних зв'язків у 2024 – 2025 роках через банк пройшли щонайменше 26 таких транзакцій на загальну суму понад 15 мільйонів рублів, або близько 180 тисяч доларів.

Важливо! У головному офісі Raiffeisen у Відні цієї інформації не заперечували, натомість наголосили, що за російським законодавством банку "заборонено відмовлятися від виконання внутрішніх платежів у рублях".



Куди переказували гроші / Інфографіка "Схем" (Радіо Свобода)

Як свідчать банківські документи, кошти списували з рахунків компанії у "Промсвязьбанку" (ПСБ), призначених для розрахунків за держоборонзамовленнями, та переказували постачальникам, яких обслуговує "Райффайзенбанк". Зокрема, отримувачами були:

виробник сталевих бочок "Драмтара";

а також "Рошальський завод пластифікаторів", який виготовляє хімічні добавки до полімерів.

Обидва підприємства забезпечують "Квалітет" тарою та сировиною для продукції, призначеної переважно для російського ВПК.

Чи планують у Raiffeisen виходити з Росії

Нагадаємо, Raiffeisen Bank International залишається одним із найбільших західних банків, які досі працюють у країні-агресорці.

У березні 2026 року в головному офісі австрійської групи у відповідь на запит журналістів заявили про намір продати дочірню структуру. Щоправда, процес ускладнює необхідність схвалення з боку російських, європейських та американських регуляторів.

До слова, у вересні під тимчасове управління в Росії передали активи швейцарської Nestlé, німецької Metro AG і французької Auchan. Коли ЗМІ поцікавилися, чи може така доля спіткати підрозділи UniCredit та Raiffeisen, пролунало коротке: "Нехай бояться".