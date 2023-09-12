Хто спонсорує Москву

Згідно з даними Федерального статистичного управління, Німеччина не обмежила торговельні відносини з Росією. Навіть більше, Берлін знайшов шлях імпорту російської нафти через Індію.

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Німеччина обходить санкції, завдяки багаторівневому торговельному шляху нафтопродуктів. Спочатку сировинна направляється з Росії у Індію. Там створюється нова угода. Німеччина купує російські нафтопродукти уже у Індії.

За словами експертів зі статистичного управління, переважно імпортувалися газойлі, які використовуються при виробництві пічного чи дизельного палива. До Індії транспортувалася сира нафта. Безпосередньо в країні отримана сировина перероблювалася на газойлі.

Нагадуємо! Німеччина припинила прямий імпорт російської нафти після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Якщо вірити статистиці, імпорт російських нафтопродуктів у Німеччину "обхідними" шляхами з початку повномасштабного вторгнення збільшився у 12 разів. Тобто, попри відсутність прямих сполучень, торгівля світу з Росією продовжується.

Зараз на міжнародному рівні регулюються ціни на російські нафтопродукти. Це необхідно, аби не давати Кремлю можливість заробляти та поширювати свій вплив.

Зверніть увагу! З 5 грудня 2022 року набула чинності заборона на експорт російської нафти до ЄС, а також цінова стеля у 60 доларів за барель для сировини, що перевозиться морем. Після цього ціна нафти Urals впала практично до 50 доларів за барель при тому, що агресорка планувала бюджет-2023, закладаючи ціну понад 70 доларів за барель. Однак з липня російська сировина стрімко зростає у ціні, зокрема через рішення Саудівської Аравії та Росії скоротити видобуток, яке узгоджене з ОПЕК+, передає Вloomberg.