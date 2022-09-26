Індекс московської біржі з початку торгів у понеділок, 26 вересня, втратив майже 9% та обвалився нижче важливої позначки – 2000. Це сталося вперше з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Крім того, це мінімальне значення з 2017 року.
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Новий обвал на московській біржі
Важливо додати, що сьогоднішній обвал лише продовжує від'ємну тенденцію на московській біржі, яка була зафіксована минулого тижня. За цей час Індекс втратив 14%, а на момент створення цього матеріалу коливається на рівні 1915, за даними Trading Economics. До того ж не зникають наступні фактори тиску:
- Побоювання щодо ескалації повномасштабної війни росії проти України;
- Ядерні погрози Кремля.
Ринок акцій також стрімко слабшає но фоні псевдореферендумів, які росіяни намагаються абсолютно незаконно провести в окупованих регіонах України та початку мобілізацію у росії. Додамо, що це перша мобілізація на території держави-агресорки з часів Другої світової війни. На сьогодні серед лідерів за втратами наступні компанії:
- компанія "Газпром" втратила 6,11%;
- тоді як для "роснефті" спад склав 11,80%;
- акції Новатек подешевшали на 9,34%;
- водночас Лукойл втратив в ціні 6,18%;
- активи "Сбербанку" вже коштують на 6,79% менше;
- акції "Яндекс" впали на 11,76%;
- тоді активи компанії "Сургутнафтогаз" втратили 16,15%.
На фінансові ринки росії також тиснуть заяви про оподаткування експорту. Головна мета – зібрати 3 трильйони рублів задля того, аби покрити дефіцит бюджету.