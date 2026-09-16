Скільки грошей недоотримала держава

За січень – серпень обсяг податків, внесків та інших державних надходжень, які формує галузь, за модельними розрахунками міг скоротитися приблизно на мільярд гривень, або ж на 36,6% проти аналогічного періоду торік. Деталі розповів президент Української асоціації вторинних металів Володимир Бублей, передає 24 Канал.

Зокрема, близько 869,41 мільйона гривень, або 86,2% можливих втрат пов'язують із припиненням експорту брухту;

ще 132,87 мільйона гривень, або 13,2% – зі скороченням реалізації сировини на внутрішньому ринку;

решту 6,12 мільйона гривень, або 0,6% – зі зменшенням мінімальних платежів ФОПів, залучених до заготівлі.

Володимир Бублей Президент галузевого об'єднання УАВтормет Коли обмежували експорт, одним із головних аргументів було те, що брухт залишатиметься в Україні та працюватиме на внутрішню промисловість. Однак фактичні цифри свідчать про геть інше... Країна втрачає не лише експортний канал збуту, а й податки, робочі місця, платежі та економічну активність.

За оцінками представників галузі, одна реалізована на експорт тонна брухту могла забезпечувати близько 3 071 гривні податків, платежів та інших надходжень державі, тоді як продаж на внутрішньому ринку забезпечував лише близько 1 861 гривні.

Водночас роль у такій різниці відіграє не лише вартість самого брухту. Річ у тім, що експортна операція створює ширший економічний ланцюг, який охоплює заготівлю та перероблення сировини, використання пального, оплату праці, ремонт, комунальні витрати й навіть державні транспортні послуги.

Окрім того, УАВтормет звертає увагу й на інші економічні наслідки, як-от скорочення валютного виторгу, обороту приватного сектору та виплат населенню за зданий брухт. На думку президента організації, за нинішніх умов ключовим питанням для ринку стає вже не вибір між експортом і внутрішньою реалізацією, а запобігання подальшому скороченню самої галузі.

Нагадаємо, раніше там також повідомляли про масове закриття пунктів приймання брухту. Станом на кінець літа загалом по Україні нібито припинили роботу до 45% таких точок, тоді як у західних областях, де значна частина бізнесу історично була орієнтована на постачання до країн ЄС, – до 70%.